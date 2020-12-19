المكسيك تسجل 12248إصابة جديدة بكورونا و762 وفاة

سجّلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية 12248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و762 وفاة وأشارت وزارة الصحة المكسيكية، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى مليون و301546 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 117 ألفًا و249.