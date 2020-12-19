الصين تسجل 17 إصابة جديدة بكورونا

سجّلت الصين 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ثلاثة منها إصابات محلية وأوضحت لجنة الصحة الوطنية في الصين أنه بذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 86806 حالة، بينما ظل عدد الوفيات مستقرًا عند 4634 حالة.