تسجيل 24712 إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 24712 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 312 وفاة . وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 10.123.778 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 146.756 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 9.693.173 حالة .