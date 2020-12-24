الصين تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البر الرئيسي الصيني سجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس. وأضافت اللجنة في بيان أن 11 من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج وأن ست حالات كانت في إقليم لياونينغ بشمال شرق البلاد، مشيرة إلى أنه بذلك يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين إلى 86899 بينما يظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.