تونس تسجل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 38 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 125 ألف حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4275 حالةً.