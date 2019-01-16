وفاة أكثر من 400 شخص في الكونغو بسبب الإيبولا

أعلنت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية، تجاوز حالات الوفاة الناجمة عن تفشي فيروس الايبولا، 400 حالة حتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة الكونغولية، أنه منذ بداية الوباء، بلغ العدد التراكمي للحالات 658 حالة، بينها 609 حالات مؤكدة و49 أخرى يحتمل إصابتها به، وأضافت أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 402 حالة في مقاطعتين (كيفو الشمالية وإيتوري).



وأوضحت أنه تم تسجيل 237 حالة شفاء، في حين وجود 200 حالة مشتبه بها قيد التحاليل؛ حيث إن هناك تطوراً إيجابياً للوباء في منطقة (بيني)، وأشارت إلى أنه منذ بداية حملة التطعيمات في أغسطس، تم تطعيم 40 ألفا 460 شخصاً، بينهم 19ألفاً و952 شخصاً في هذه المنطقة.