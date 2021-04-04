استقبلت ليبيا اليوم الأحد في مطار معيتيقة الدفعة الأولى من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، وهو أول لقاح يصل البلاد، رغم تعاقدها مع عدة شركات أخرى أيضا.وقالت الصفحة الرسمية لصحيفة "المرصد" الليبية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن 101250 جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي وصلت إلى العاصمة طرابلس.

وأضافت أن العملية تمت تحت إشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزارة الصحة الليبية، مؤكدة أنه سيتم تخزين شحنة اللقاح في المخازن الصحية التابعة للوزارة.

وفي وقت سابق، أكد الدبيبة أن إحدى أهم أولوياته تكمن في توفير اللقاح ضد فيروس كورونا لجميع المواطنين والمقيمين في البلاد بأسرع وقت ممكن.وتعهد بتوفير اللقاح "بأسرع وقت وبأي ثمن"، مشيرا إلى أن ليبيا تأخرت كثيرا في هذا الأمر.