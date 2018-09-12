فريق علمي مصري يخترع طريقة جديدة لعلاج سرطان الدماغ

تمكن فريق دولي بقيادة باحثة مصرية في كلية بايلور للطب بتطوير استراتيجية جديدة للتغلب على واحدة من العقبات الرئيسية في علاج سرطان الدماغ وهي الوصول إلى الورم.

وتمكن الفريق بقيادة الباحثة المصرية هبة سماحة من ضرب الخلايا السرطانية والوصول إليها عبر اختراق الخلايا المناعية للحاجز الدموي الدماغي.