نجح بفضل الله فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة في إنهاء معاناة مريضة نتيجة إصابتها بانحناء في العمود الفقري " الجنف " تسبب طوال الـ 13 سنة الماضية في تعرضها لتشوهات في الأقدام واليدين وأنحاء في العمود الفقري مع اضطراب المشي لديها .

وأوضحت صحة بيشة أن المريضة بعد الكشف عليها واستكمال الفحوصات الطبية اللازمة فقد قرر الفريق المعالج إجراء عملية جراحية تم خلالها تصحيح العمود الفقري والتثبيت من الفقرة الصدرية الثانية إلى الفقرة القطنية الثالثة, وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح و تحسنت حالة المريضة وغادرت المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد .

يذكر أن الإشارة أن مستشفى الملك عبدالله ببيشة يعد المستشفى المرجعي الأول بالمنطقة ويقدم خدماته لسكان محافظات بيشة وبالقرن ورنية وتثليث وتبلغ سعته السريرية 365 سريراً وتتوفر به كافة التخصصات الطبية .

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .

قد يهمك أيضاً :

متعب بن عبدالله يوجه بنقل "وتين" إلى مستشفى الملك عبدالله للأطفال

فريق سعودي يجري أخطر عملية فصل "توأم سوري" الأحد