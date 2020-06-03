الصحة العراقية تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إقليم كردستان الصحة العراقية تسجل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إقليم كردستان

أعلنت وزارة الصحة العراقية فى، إقليم كردستان اليوم الأربعاء، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى دهوك، وقالت الوزارة فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية، إن الإصابات الجديدة تعود لـ12 رجلاً و15 امرأة ،و 6 أطفال، مشيرة إلى أن جميع المصابين من المخالطين لمصاب سابق وممن شاركوا في مأدبة طعام ومن سكنة مدينة دهوك .

وأوضحت أن بذلك يرتفع العدد الكلي للإصابات بالاقليم بفيروس كورونا إلى 826 حالة بينها 14 وفاة و434 حالة شفاء.

وكانت حكومة اقليم كردستان، أعلنت الاثنين، عن فرض حظر شامل للتجوال، فى عموم مدن الاقليم، وقالت وزارة داخلية اقليم كردستان - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إنها قررت بعد استشارة رئيس الحكومة ونائبه ووزير الصحة، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا وحماية الأمن الصحي للإقليم، منع التنقل بين كل من محافظات أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان المستقلتين بشكل تام، اعتباراً من اليوم وحتى 6 يونيو الجاري، وتضمنت القرارات حظر التجوال للمشاة والسيارات بشكل كامل داخل كل المحافظات والإدارات المستقلة، وتوقيع العقوبة على كل من يخالف هذا القرار.

وأشار البيان إلى إيقاف الدوام الرسمي في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية في إقليم كردستان باستثناء عمل الوزراء ومكاتبهم للمدة المحددة، مبيناً إنه سيتم إغلاق كل الأماكن والمحلات، باستثناء الصيدليات والمخابز، حيث سيسمح بفتحها من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، ويشمل الحظر كذلك كل المواقع الدينية والمعابد.

وكانت مديرية الصحة فى السليمانية بكردستان العراق، أعلنت الأحد، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



وذكرت المديرية - في تصريح صحفي نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن رجلا مسنا بالغ من العمر 75 عاما توفي اليوم في أحد المستشفيات جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وسجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة العراقية ، اليوم الأحد 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق