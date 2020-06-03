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الإمارات الأولى عربيا في مواجهة كورونا

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العرب اليوم - الإمارات الأولى عربيا في مواجهة كورونا

فيروس كورونا
أبوظبي - العرب اليوم

كشفت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، عن تصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى عربيا، والـ10 عالميا من حيث كفاءة وفعالية العلاج لمصابي فيروس كورونا في البلاد.

وقالت الهيئة إن الامارات حلت في المركز الثالث عالميا، من حيث رضا الشعب عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بمكافحة الوباء، سابقة بذلك دولا كبرى مثل الولايات المتحدة، وأستراليا، ونيوزيلندا، وسنغافورة، وفقا لتقرير أصدرته "مؤسسة تولونا الدولية" لمسح المستهلكين.

وصنفت تقارير دولة الإمارات باعتبارها الأفضل عربيا من حيث الاستعداد لمواجهة تراجعات أسعار النفط والتداعيات الاقتصادية لانتشار كورونا، والتي تكلف مصدري النفط 550 مليون دولار من صافي عائدات النفط يوميا.

وذكر تقرير لـ"وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال العالمية"، أن الإمارات تتميز بواحد من أكثر الاقتصادات تنوعا في مجلس التعاون الخليجي، وقدمت أكبر حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 256 مليار دولار، كما خفضت أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحركات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

كما أظهرت التقارير العالمية أن الإمارات جاءت ضمن أقوى 20 اقتصادا ناشئا، من حيث القوة المالية، فضلا عن المرتبة الأولى عربيا والـ20 عالميا، ضمن أفضل الأنظمة التعليمية.

وحلت الإمارات في المرتبة الثانية، كأقوى دولة ماليا في الاقتصادات الناشئة، وفي المرتبة الـ17 عالميا، وفقا لمجلة "إيكونوميست".

المصدر: الإمارات اليوم

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الإمارات الأولى عربيا في مواجهة كورونا الإمارات الأولى عربيا في مواجهة كورونا



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