روسيا تسجل 8863 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8863 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 182 حالة وفاة.

وأفاد مركز الطوارئ الروسي في بيانه اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 423.741 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5037 حالة وفاة.