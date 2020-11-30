تسجيل 443 وفاة و 38772 إصابة جديدة بكورونا في الهند

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 38772 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 443 وفاة وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 9.431.691 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 137.139 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 8.847.600 حالة .