كوريا الجنوبية تسجل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, و 12 حالة وفاة, خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضحت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 73,918 إصابة , فيما بلغ مجموع الوفيات 1,328 حالة وفاة .