كوريا الجنوبية تسجل 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 401 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد , و 16 حالة وفاة , خلال الـ 24 ساعة الماضية . وأوضحت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها , أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 73918 إصابة , فيما بلغ مجموع الوفيات 1316 حالة وفاة .