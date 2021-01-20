الجزائر تسجل 265 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 265 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وست حالات وفاة. وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم إلى ارتفاع إجمالي الإصابات ليبلغ إجماليها 104606 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2849 حالةً.