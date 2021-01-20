الأردن تسجل 978 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 978 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 317405 إصابات.

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 303108 حالات شفاء بعد تسجيل 1215 حالة إضافية، كما سجلت 17 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 4187 حالة.