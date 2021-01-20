كوريا الجنوبية تسجل 404 إصابة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 404 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 17 حالة وفاة ,خلال الساعات الـ 24 الماضية,ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 73,518 إصابة وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية أن إجمالي عدد حالات الشفاء وصل إلى 60,180 حالة, فيما بلغ مجموع الوفيات 1,300 حالة وفاة .