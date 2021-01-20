السودان تسجل 739 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السودان خلال ال24 ساعة الماضية 739 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و50 وفاة، فيما تم شفاء 1366 حالة. وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، الى ارتفاع العدد الكلى للمصابين بالفيروس في السودان إلى 24 ألفا و118 حالة، بينها 1707 وفيات، وتعافي 18 ألفا و611 شخصا.

