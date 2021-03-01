عدد وفيات كورونا يتخطى الـ8000 في تونس
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عدد وفيات كورونا يتخطى الـ8000 في تونس

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العرب اليوم - عدد وفيات كورونا يتخطى الـ8000 في تونس

وفيات فيروس كورونا
تونس - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 27 وفاة و622 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8001، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 233277 وفي 17 فبراير الماضي، أعلنت مسؤولة في وزارة الصحة التونسية عن إرجاء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا إلى الشهر المقبل بسبب تأخر وصول الجرعات وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق أنها تتوقع وصول 94 ألف جرعة من لقاحات "فايزر" و"أسترازينيكا - أكسفورد" في منتصف فبراير.

المصدر: RT

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عدد وفيات كورونا يتخطى الـ8000 في تونس عدد وفيات كورونا يتخطى الـ8000 في تونس



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