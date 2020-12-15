كورونا حول العالم إصابات جديدة في الصين وأمريكا تتجاوز 300 ألف وفاة

أظهرت أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد ارتفاع عدد الإصابات إلى 73 مليونا و193 ألفا و269 إصابة وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و627 ألفا و977 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 51 مليونا و326 ألفا و674 حالة، الإثنين. وتستعرض "العين الإخبارية" في هذا التقرير آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد حول العالم:

17 إصابة جديدة في الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الثلاثاء، إن البر الرئيسي سجل الاثنين 17 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 ارتفاعا من 16 حالة تم تسجيلها في اليوم السابق وقالت اللجنة إن 14 من الحالات الجديدة قادمة من الخارج في حين توجد 3 حالات محلية بينها حالتان في إقليم هيلونججيانج وواحدة في سيتشوان. وتراجع عدد حالات الإصابة الجديدة التي لا يظهر عليها الأعراض والتي لا تصنفها الصين حالات مؤكدة إلى 8 حالات من 9 حالات في اليوم السابق. ويصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86758، وظل عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

أمريكا تتجاوز عتبة 300 ألف وفاة

أصبحت ممرضة من نيويورك، الإثنين، أول شخص في الولايات المتّحدة يتلقّى لقاحاً ضدّ كوفيد-19، في خطوة تشكّل بداية حملة تطعيم واسعة النطاق في أنحاء البلد الأكثر تضرّراً بفيروس كورونا المستجدّ والذي تخطّى عدد المتوفّين فيه بالوباء عتبة الـ300 ألف شخص وتلقّت الممرضة المتخصصة في العناية المركزة ساندرا ليندسي اللقاح امام الكاميرات في "لونج آيلند جيويش ميديكل سنتر"، المستشفى الكبير في منطقة كوينز. وكتب الرئيس المنتخب جو بايدن على تويتر "تمسّكوا بالأمل، أيام افضل آتية".

14432 إصابة جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الثلاثاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليون و351510 بعد تسجيل 14432 حالة جديدة وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 22475 بعد تسجيل 500 وفاة جديدة.

345 وفاة جديدة في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الاثنين، تسجيل 5930 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و345 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 1255974 و114298 وفاة وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى كثيرا من الحالات المؤكدة.

ارتفاع وفيات البرازيل إلى 181835

قالت وزارة الصحة البرازيلية، الاثنين، إن البلاد سجلت 433 وفاة جديدة بفيروس كورونا و25193 حالة إصابة مؤكدة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة وسجل البلد في المجمل 181835 وفاة و6 ملايين و927145 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.