العراق يسجل 1338 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 575972 إصابة وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12603, فيما سجلت 2028 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 509474 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 53895, منهم 197 يرقدون في العناية المركزة.