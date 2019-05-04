الاعتداء على فرقة إسعافية أثناء مباشرتها حادث سير في الرياض
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الاعتداء على فرقة إسعافية أثناء مباشرتها حادث سير في الرياض

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العرب اليوم - الاعتداء على فرقة إسعافية أثناء مباشرتها حادث سير في الرياض

فرقة إسعافية
الرياض - العرب اليوم

تعرضت إحدى الفرق الإسعافية التابعة لمركز العروبة بهيئة الهلال الأحمر السعودي، صباح اليوم (الجمعة)، للاعتداء بالضرب من قِبل بعض المصابين أثناء مباشرتها حادث سير في الرياض.

وكان المعتدين ضمن 21 حالة تحت تأثير المسكرات، وعلى الفور تم طلب الدوريات الأمنية لمباشرة حادثة الاعتداء، والاستعانة بفرق إضافية لنقل المسعفين والمصابين في الحادث إلى مستشفى الشميسي، وتحرير محضر بقسم المعذر وطلب تحليل للمعتدين مع استكمال باقي الإجراءات.

من جانبه، وجَّه مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض الدكتور راشد القحطاني، بمتابعة القضية مع الاحتفاظ بحق الهيئة في اللجوء للقنوات الرسمية.

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الاعتداء على فرقة إسعافية أثناء مباشرتها حادث سير في الرياض الاعتداء على فرقة إسعافية أثناء مباشرتها حادث سير في الرياض



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الاعتداء على فرقة إسعافية أثناء مباشرتها حادث سير في الرياض الاعتداء على فرقة إسعافية أثناء مباشرتها حادث سير في الرياض



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