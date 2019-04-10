إجلاء 30 عائلة من منطقتي عين زارة ووادي الربيع جنوبي طرابلس

كشف الهلال الأحمر الليبي عن إجلاء ثلاثين عائلة من منطقتي عين زارة ووادي الربيع جنوبي طرابلس، وفق ما أفادت به فضائية “سكاي نيوز” في خبر عاجل لها، منذ قليل.

