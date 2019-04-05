الجيش الليبي يدخل منطقة السواني جنوب طرابلس ويعتقل مجموعة من المتطرفين

أعلنت القوات المسلحة الليبية دخولها إلى منطقة السواني جنوبي العاصمة طرابلس، وألقت القبض على مجموعة من الإرهابيين الفاريين من بنغازي.

كانت قوات الجيش الوطني الليبي قد أعلنت سيطرتها الكاملة على منطقتي قصر بن غشير ووادي الربيع وسوق الخميس في العاصمة طرابلس ضمن عملية الفتح المبين.