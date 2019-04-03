

أعلن الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في غرب البلاد".

وقالت الوحدة الإعلامية للجيش، الأربعاء، إن أوامر صدرت للقوات بالتحرك إلى غرب ليبيا لقتال المتشددين.

وأظهر تسجيل فيديو قافلة تضم مركبات مدرعة وشاحنات عليها أسلحة ثقيلة،

وكانت أطراف دولية تحدثت، السبت، عن انفراجة قد تمهد إلى الوصول إلى حل للخلاف السياسي المستمر منذ 8 سنوات، في الدولة الغنية بالنفط.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن ثمة مؤشرات على التوصل لأول مرة إلى حل الخلاف بشأن السيطرة على المؤسسة العسكرية.

سكاي نيوز