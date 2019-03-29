الجيش الليبي يقترب من طرابلس بدخوله أول مدينة غرب البلاد

دخلت وحدات تابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، مدينة غريان، غرب البلاد، التي تقع جنوب العاصمة طرابلس، على بعد 75 كيلو مترًا.

ونشرت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة لقوات الجيش الوطني، تسجيلًا مصورًا يظهر تجول كتيبة تابعة للقوات المسلحة داخل مدينة غريان.