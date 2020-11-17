تونس تسجل 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 599 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 81003 إصابات وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن الوفيات الجديدة بلغت 19 حالةً، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2389 حالة وفاة.