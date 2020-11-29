المكسيك تسجل أكثر من عشرة آلاف إصابة بفيروس كورونا و586 وفاة

قالت وزارة الصحة بالمكسيك إنها سجلت 10008 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و586 وفاة يوم السبت مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و100683 إصابة و105459 وفاة وأوضحت الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرا على الأرجح من العدد المعلن.