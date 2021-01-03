كوريا الجنوبية تسجل 657 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كوريا الجنوبية 657 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 20 حالة وفاة , خلال الـ 24 ساعة الماضية . وأوضح مركز تدابير الكوارث والسلامة لكوريا الجنوبية اليوم , أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس أرتفع إلى 63,244 إصابة , فيما وصل مجموع حالات الوفيات إلى 962 حالة وفاة .