تونس تسجل 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و35 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 141 ألفا و 979 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4 آلاف و 765 وفاة.