حملة التطعيم ضد كورونا في الفاتيكان تنطلق منتصف يناير
آخر تحديث GMT21:41:28
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

حملة التطعيم ضد كورونا في الفاتيكان تنطلق منتصف يناير

العرب اليوم -

العرب اليوم - حملة التطعيم ضد كورونا في الفاتيكان تنطلق منتصف يناير

فيروس كورونا
باريس - العرب اليوم

يطلق الفاتيكان حملته للتطعيم ضد كورونا في منتصف يناير الجاري موعد وصول الكمية الكافية لهذه العملية الصحية في أراضيه، فيما لم يعرف إن كان البابا ذاته سيتلقى اللقاح ومتى وأضاف بيان للفاتيكان بهذا الشأن أن الحملة ستعطي الأولوية للمسنين وعمال قطاع الصحة الذين يوجدون على جبهة المعركة ضد الوباء لتعزيز مناعتهم ضد الفيروس قبل الانتقال إلى بقية سكان هذه المنطقة التابعة لإيطاليا واستبق مسؤولو الفاتيكان حملة التلقيح باقتناء الأجهزة عالية التبريد الضرورية لتخزين اللقاح وحفظه تجدر الإشارة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي، من بينها إيطاليا، اعتمدت التطعيم بلقاح "بيونتيك/فايزر".

المصدر: صحيفة "20 Minutes" الفرنسية

صحة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

حملة التطعيم ضد كورونا في الفاتيكان تنطلق منتصف يناير حملة التطعيم ضد كورونا في الفاتيكان تنطلق منتصف يناير



أخبار ذات صلة

GMT 21:12 2021 السبت ,02 كانون الثاني / يناير

تونس تسجل 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا
العرب اليوم - تونس تسجل 1422 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 20:13 2021 السبت ,02 كانون الثاني / يناير

الهند تعلن عن نجاحها في عزل واستزراع السلالة المتحورة من كورونا
العرب اليوم - الهند تعلن عن نجاحها في عزل واستزراع السلالة المتحورة من كورونا

GMT 20:11 2021 السبت ,02 كانون الثاني / يناير

إدخال طبيب للعناية المركزة فور تطعيمه بلقاح "فايزر" في المكسيك
العرب اليوم - إدخال طبيب للعناية المركزة فور تطعيمه بلقاح "فايزر" في المكسيك

GMT 20:08 2021 السبت ,02 كانون الثاني / يناير

الأرجنتين تؤكد 99% من متلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي لم يشعروا بأي أعراض جانبية
العرب اليوم - الأرجنتين تؤكد 99% من متلقي لقاح "سبوتنيك V" الروسي لم يشعروا بأي أعراض جانبية

GMT 20:05 2021 السبت ,02 كانون الثاني / يناير

روسيا تعلن أكثر من 800 ألف مواطن يتلقون لقاح "سبوتنيك V"
العرب اليوم - روسيا تعلن أكثر من 800 ألف مواطن يتلقون لقاح "سبوتنيك V"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أبرز إطلالات كيت ميدلتون وميغان ماركل الملكية عام 2020

لندن - العرب اليوم

صحيح أن العام 2020 لم يكن طبيعياً على أكثر من صعيد، إلاّ أنه حمل معه أجمل إطلالات كيت ميدلتون وميغان ماركل وغيرها من الإطلالات الملكية الساحرة والتي كانت كالعادة مفعمة بالرقيّ والأناقة. ومع نهاية العام الجديد الذي لم يخلو من المناسبات الرسمية، نستعرض أجمل إطلالات كيت ميدلتون وميغان ماركل الملكية وغيرهما عام 2020.تنوّعت أجمل إطلالات كيت ميدلتون وميغان ماركل هذا العام، بين الفساتين الطويلة وأخرى الميدي ولكنّها كانت كلّها مميّزة بأناقتها وتصاميمها، من إطلالات ميغان ماركل خلال زيارتها الأخيرة لبريطانيا، إلى إطلالات كيت ميدلتون قبل وبعد فترة الحجر بسبب كورونا.قبل أن يؤدي وباء كورونا إلى إلغاء جميع الحفلات والمناسبات، خطفت إطلالات كيت ميدلتون وميغان ماركل الأنظار في مناسبات عدة. دوقة كمبريدج زارت إيرلندا في فبراير الماضي، حيث خ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 21:28 2021 السبت ,02 كانون الثاني / يناير

أبرز صيحات عروض الأزياء التي حازت على موافقة فتيات الموضة
العرب اليوم - أبرز صيحات عروض الأزياء التي حازت على موافقة فتيات الموضة

GMT 14:16 2021 السبت ,02 كانون الثاني / يناير

افتتاح منتجع "Montage Healdsburg" في كاليفورنيا
العرب اليوم - افتتاح منتجع "Montage Healdsburg" في كاليفورنيا

GMT 02:58 2021 السبت ,02 كانون الثاني / يناير

تعرفوا على منازل الفنانة العالمية تايلور سويفت
العرب اليوم - تعرفوا على منازل الفنانة العالمية تايلور سويفت

GMT 23:57 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

أمير الكويت يؤكّد نتطلع إلى القمة الخليجية بالسعودية لتعزيز التضامن العربي والخليجي
العرب اليوم - أمير الكويت يؤكّد نتطلع إلى القمة الخليجية بالسعودية لتعزيز التضامن العربي والخليجي

GMT 00:33 2021 السبت ,02 كانون الثاني / يناير

تبرئة رامز جلال من تهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني
العرب اليوم - تبرئة رامز جلال من تهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 19:06 2020 الأحد ,20 كانون الأول / ديسمبر

العالم على موعد مع حدث فلكي نادر لم يحدث منذ عام
العرب اليوم - العالم على موعد مع حدث فلكي نادر لم يحدث منذ عام

GMT 12:32 2020 الخميس ,24 كانون الأول / ديسمبر

أدوات أمنية جديدة من "فيسبوك" لمستخدميها في 2021
العرب اليوم - أدوات أمنية جديدة من "فيسبوك" لمستخدميها في 2021

GMT 05:52 2020 الثلاثاء ,29 كانون الأول / ديسمبر

ساويرس يكشف أنّ الدول التي واجهت "كورونا" ستتعافى
العرب اليوم - ساويرس يكشف أنّ الدول التي واجهت "كورونا" ستتعافى

GMT 16:36 2020 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

سعر ومواصفات ساعة عمرو دياب الجديد في بوستر "يا أنا يا لأ"
العرب اليوم - سعر ومواصفات ساعة عمرو دياب الجديد في بوستر "يا أنا يا لأ"

GMT 21:24 2020 الخميس ,24 كانون الأول / ديسمبر

فولكس فاجن ترفع الستار عن سيارتها الجديدة "جولف آر" موديل 2021
العرب اليوم - فولكس فاجن ترفع الستار عن سيارتها الجديدة "جولف آر" موديل 2021

GMT 06:19 2020 الخميس ,24 كانون الأول / ديسمبر

تفاؤل أوروبي بإعلان اتفاق تجارة مع بريطانيا
العرب اليوم - تفاؤل أوروبي بإعلان اتفاق تجارة مع بريطانيا

GMT 22:59 2020 الخميس ,24 كانون الأول / ديسمبر

سيارة جديدة من "جيلي" الصينية تنافس "تويوتا كامري"
العرب اليوم - سيارة جديدة من "جيلي" الصينية تنافس "تويوتا كامري"

GMT 05:41 2020 الجمعة ,18 كانون الأول / ديسمبر

فساتين سهرة محتشمة موضة شتاء 2021 بتوقيع أشهر العلامات
العرب اليوم - فساتين سهرة محتشمة موضة شتاء 2021 بتوقيع أشهر العلامات

GMT 16:54 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

تقنية جديدة من "غوغل"
العرب اليوم - تقنية جديدة من "غوغل"

GMT 06:09 2020 الخميس ,24 كانون الأول / ديسمبر

أبوظبي تستقبل السياح الدوليين ابتداءً من 24 كانون الأول
العرب اليوم - أبوظبي تستقبل السياح الدوليين ابتداءً من 24 كانون الأول

GMT 03:30 2020 الأحد ,13 كانون الأول / ديسمبر

أبرز السيارات الرياضية المُنتظر طرحها في الأسواق
العرب اليوم - أبرز السيارات الرياضية المُنتظر طرحها في الأسواق

GMT 14:50 2020 الخميس ,17 كانون الأول / ديسمبر

تعرّف على سعر ومواصفات "كيا سبورتاج" الجديدة صاحبة المميّزات المبهرة
العرب اليوم - تعرّف على سعر ومواصفات "كيا سبورتاج" الجديدة صاحبة المميّزات المبهرة

GMT 02:28 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على مفاجأة مرسيدس في سيارتها من الفئة "سي"
العرب اليوم - تعرف على مفاجأة مرسيدس في سيارتها من الفئة "سي"

GMT 05:25 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الحمل السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الحمل السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 17:46 2019 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

لاعب كمال أجسام كازاخستاني يتزوج من "دمية جنسية"
العرب اليوم - لاعب كمال أجسام كازاخستاني يتزوج من "دمية جنسية"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab