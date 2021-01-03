ماليزيا تسجل 2295 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ماليزيا 2295 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 9 وفيات , خلال الـ 24 ساعة الماضية , ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 117 ألفا و 373 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 94492 حالة , فيما وصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 483 حالة وفاة .