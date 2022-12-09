لاس فيجاس الأميركية تعاني من نقص أدوية البرد والأنفلونزا بسبب هلع الشتاء

تواجه مدينة لاس فيجاس نقصا فى أدوية البرد والأنفلونزا التى لا تحتاج إلى روشتة طبيب، وأغلبها مضادات حيوية ومضادات فيروسية في هيئة شراب للأطفال والنقص موجود فى الصيدليات الصغيرة والسلاسل الكبيرة على حد سواء، حسبما أفاد موقع فوكس فايف الإخبارى الخميس.

وقال بوبى بنسون وهو مالك صيدلية بيلمونت أنه لم يرى مثل هذا النقص طوال فترة حياته المهنية التي تمتد إلى 25 عاما، ويعزي هذا النقص إلى حالة الهلع التي أصابت المستهلكين بسبب المخاوف من الأنفلونزا الموسمية، وفيروس كورونا، والفيروس المخلوى.