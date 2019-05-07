الطعام المتوازن خلال رمضان يعزز الوقاية من الأمراض
آخر تحديث GMT09:04:03
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » صحة عاجل

الطعام المتوازن خلال رمضان يعزز الوقاية من الأمراض

العرب اليوم -

العرب اليوم - الطعام المتوازن خلال رمضان يعزز الوقاية من الأمراض

الطعام المتوازن خلال رمضان
القاهرة - العرب اليوم

يساهم الالتزام ب الطعام المتوازن خلال شهر رمضان في الوقاية من أمراض عدة، وكذلك الحفاظ على أجسامنا من أية مشكلات صحية، ولا سيما مع ممارسة بعض من الصائمين عادات غذائية خاطئة، منها الإسراف في تناول الطعام والتركيز على أنواع محددة من الأطعمة معظمها ‏عالية السعرات الحرارية وغنية بالدهون المشبعة، فيفقد الصيام فوائده الصحية التي تؤثر على جميع أجهزة جسم الإنسان، حيث ‏يقوم الصيام بتجديد أنشطة هذه الأجهزة والأعضاء ويخلص الجسم من الفضلات المتراكمة ويحسن مستوى دهون الدم مما يؤدى إلى الشعور بالراحة النفسية والطمأنينة ويوفر له‏ ‏ارتقاءً روحياً ونفسياً وتوازناً فسيولوجياً متكاملاً.

هذا ما تقوله خبيرة التغذية ومدير إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي وفاء عايش، في مقدمة هذا الحوار، الذي لجأنا فيه إلى تبسيط اللغة والاقتراب من تفاصيل المائدة الرمضانية، سواء خلال الإفطار أو السحور، وكيفية تفادي أية مشكلات قد تحدث مع بعض المصابين بالأمراض المزمنة، نتيجة عدم الحصول على وجبات غذائية متوازنة، أو الإفراط في تناول أطعمة محددة قد لا تكون مناسبة للصحة العامة، وصحة المرضى بشكل خاص، وتالياً نص الحوار:

نسأل في البداية عن النصائح العامة التي علينا أن نراعيها خلال شهر رمضان الكريم؟

1- عدم الأكل حتى الشعور بالشبع التام في وجبتي الإفطار والسحور؛ لتجنب الإصابة بالتخمة، ولترك مجال لتناول وجبات خفيفة أخرى بين الوجبتين.

2- تأخير وجبة السحور؛ لأن ذلك يساعد في التقليل من الشعور بالجوع والعطش، ويعين الصائم على أداء مهامه اليومية دون تعب أو إرهاق.

3- الإكثار من تناول السوائل التي تعوض الجفاف الذي يحدث نتيجة فقد هذه السوائل بسبب العرق وتكافح معاناة الإمساك الشائعة في فصل الصيف للسبب نفسه. ولكن يراعى أن تكون السوائل من دون سكر لأن شرب السوائل التي تحتوي على السكر يزيد من عطشنا مساءً وفي اليوم الثاني.

4- الإكثار من تناول الفاكهة والخضروات الطازجة لاحتوائها على نسبة عالية من الماء والأملاح والفيتامينات.

5- تجنب الإكثار من ملح الطعام على المائدة وأيضاً المخللات والأطعمة المملحة والتوابل والبهارات لأنها بالإضافة إلى أضرارها الصحية فإنها تزيد الإحساس بالعطش.

6- مراعاة الإقلال من تناول الأطعمة الدهنية والدسمة لاحتوائها على كميات عالية من الطاقة والسعرات الحرارية، مثال على ذلك المقالي والطبخات الدسمة المضاف لها الزبدة والسمن.

7- مراقبة ما يتناوله الصائم من حلويات مع اختيار الأصناف التي تحتوي ‏على سعرات حرارية أقل حسب مكوناتها، فيفضل أن يتناول طبقاً من سلطة الفواكه بدلاً من قطعة كنافة ‏أو بقلاوة، أو حلوى قمر الدين بدلاً من البسبوسة، ويمكن الاستعاضة عنها بحبتي تمر.

8- تجنب تناول المشروبات الغازية والعصائر غير الطبيعية مع وجبتي الإفطار والسحور لأنها تحد من كفاءة الهضم وتملأ المعدة، إضافة إلى ضعف القيمة الغذائية لهذه الأنواع من ‏المشروبات وتأثيرها على زيادة الوزن.

9- ضرورة ممارسة نوع من النشاط الحركي بعد الإفطار بساعة كي يساعد على الهضم ويمنع تراكم المواد الضارة في الجسم مثل المشي وصلاة التراويح.

كيف نصل إلى وجبة إفطار مثالية ومتوازنة خلال شهر رمضان؟

للوصول إلى وجبة إفطار مثالية أو نموذجية ومتوازنة، علينا أن نمر بخطوات محددة، قد لا يلتزم بها البعض، لشعوره الشديد بالجوع، أو السرعة في تناول وجبة الإفطار، لكن هذه الخطوات مهمة، وهي:

مواصفات وجبة إفطار متوازنة:

1- ينصح ببدء الإفطار بتناول البلح والشوربة، لكي تهيئ المعدة لعملية الامتصاص ولاجتناب عمليات عسر الهضم، وبعد نصف ساعة من تناول البلح والشوربة يمكن تناول الوجبة الرئيسية للإفطار. ويعتبر التمر أفضل ما يبدأ به الإفطار لأن التمر به سكريات سهلة الامتصاص وسريعة الوصول إلى الدورة الدموية، وهذا ‏ما يحتاجه بعد ساعات طويلة من الامتناع عن الطعام، حيث تنشط إفراز الإنزيمات ‏ ‏الهاضمة لتستقبل الطعام الذي سيتناوله الصائم.

شرب الماء بكمية قليلة ولكن لا يكون بارداً حتى لا يتسبب في انقباض الشعيرات الدموية بالمعدة، ويؤدي أيضاً إلى ضعف الهضم.

2- ينصح بتناول الشوربة الدافئة لتنشيط الخلايا ولتعويض سريع للماء المفقود وبعد صلاة المغرب ينصح بتناول الطبق الرئيسي الذي يمثل الوجبة الصحية المتوازنة، التي تتكون من أصناف مختلفة من الأغذية لكل منها‏ ‏فائدة خاصة وبكميات معتدلة، مثل الحبوب والبقول واللحوم والألبان ومشتقاتها والفواكه والخضروات، ‏ليحصل الجسم على جميع العناصر الغذائية الأساسية مع مراعاة عدم الإفراط في تناول ‏المنبهات مثل الشاي والقهوة.

نتوقف معك عن أكثر المشكلات الصحية التي تواجه الصائم.. ما هي وكيفية التعامل معها؟

عسر الهضم والحموضة:

وأهم النقاط التي تجنبك عسر الهضم والحموضة في شهر رمضان المبارك:

قسم وجبة الإفطار إلى وجبتين صغيرتين بدلاً من واحدة كبيرة، مثلاً تناول الحساء والسلطات أولاً والطبق الأساسي بعد ساعة أو ساعتين.

اشرب السوائل بعد الوجبة وليس خلالها.

قلل من تناول الأغذية المسببة للغازات كالبقوليات وبعض أنواع الخضار.

قلل من تناول الأطعمة المقلية والحارة.

قوم بمزاولة الرياضة مثل رياضة المشي، ركوب الدراجة الهوائية وغيرها.

تناول كوباً من النعناع أو اليانسون بعد الوجبة للتخفيف من أعراض الغازات ونفخة المعدة.

مشكلات القولون العصبي:

وأهم النقاط التي تجنبك مشكلات القولون العصبي هي:

الابتعاد عن تناول الأكل البارد أو الساخن.

تجنب تناول الأغذية المسببة للغازات مثل البقوليات.

تجنب تناول المشروبات الغازية.

تجنب تناول الأطعمة السكرية مثل الكنافة البقلاوة، أم علي وغيرها من الحلويات الدسمة.

ينصح بمضغ الطعام جيداً لتجنب الشعور بالانتفاخ.

تناول الأغذية الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والنخالة الكاملة مثل الخبز الأسمر.

ممارسة الرياضة مثل رياضة المشي.

الإمساك

وأهم النقاط التي تجنبك الإمساك هي:

زيادة تناول السوائل كالماء والشاي الأخضر وغيرها.....

تناول السلطة بشكل يومي.

تناول الخضروات والفواكه الطازجة والمجففة.

ممارسة الرياضة مثل رياضة المشي.

ماذا عن أمراض السمنة وما يتصل بها.. كيف يتم التعامل معها خلال الشهر الكريم؟

للصيام دوره المهم في علاج والتخفيف من أمراض السمنة وما يرافقها من أمراض ثانوية مثل اضطرابات دهون الدم كالكوليسترول والدهون الثلاثية وارتفاع ضغط الدم، كما أن للصيام دوراً آخر في علاج أمراض أخرى مزمنة وشائعة بين الناس مثل مرض السكري (النوع الثاني) وبعض أمراض القلب والنقرس، ولكن هناك قواعد عامة يجب اتباعها عند صيام هؤلاء المصابين بهذه الأمراض المزمنة:
على المريض أن يزور طبيبه المعالج قبل رمضان، لتقييم حالته ومعرفة مدى قدرته على الصيام.

مناقشة الطبيب مع المريض التعديلات اللازمة في جرعات ومواعيد الأدوية عند وجود إمكانية على الصيام بالإضافة إلى توضيح النصائح والإرشادات والمحاذير اللازمة.

الالتزام بتوجيهات الطبيب إذا كانت حالة المريض لا تسمح له بالصيام.

ماذا يجب على مريض السكري أن يفعل إذا أراد الصيام؟

إذا كنت تعتمد في التحكم بمستوى السكر في الدم على التغذية السليمة وممارسة النشاط البدني فقط، فإن الصوم لا يشكل أية خطورة عليك، بل أنه قد يعود عليك في الواقع بالنفع شريطة أن تراعى النقاط التالية:

1-التعجيل بالفطور.

2-ضرورة تناول وتأخير موعد السحور إلى أقصى حد ممكن.

3- حافظ على كمية الطعام اليومية (السعرات الحرارية) كما حددها لك الطبيب وأخصائية التغذية.

4- قسم كمية الطعام هذه إلى أربعة أجزاء، الإفطار، الســـحور ووجبتين خفيفتين بين الإفطار والسحور.

5- مارس نشاطك اليومي كالمعتاد مع أخذ قسـط من الراحة في فترة الظهيرة.

6- الحصول على كفاية من السوائل.

7- الاعتماد على الأغذية المحتوية على نسبة عالية من الماء ضمن مكونات الوجبات الغذائية: كالحليب، الخضروات الطازجة، الفواكه الطازجة والأنواع المناسبة من الشوربة.

8- تجنب السكر والملح والأغذية المملحة.

9- تناول الأغذية التي تحتوي على الكفاية من الألياف الغذائية ضمن مكونات الوجبات مثل الخضروات والفاكهة الطازجة.

ما الذي يجب على مريض القلب أن ينتبه إليه؟

تتنوع أمراض القلب وتتراوح بين ارتفاع في ضغط الدم، والكوليسترول وغيرها، رغم أن الصيام مفيد لمرضى القلب، حيث يساعدهم في التخفيف من كمية ونوعية الطعام الذي يتناولونه.

أما الأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم، فعليهم الانتباه إلى كمية الملح التي يتناولونها في طعامهم والابتعاد عن المخللات التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح مثل الزيتون، والمكبوس، والمعلبات وغيرها.

نأتي لمشكلة المشكلات وهو الكوليسترول هل من تحذيرات محددة بشأنه؟

الأشخاص الذين يعانون من الكوليسترول، يجب عليهم الاهتمام والانتباه إلى كمية ونوعية الطعام التي يتناولونها والابتعاد عن المواد التي تحتوي على الدهن الحيواني، خاصة اللحوم الحمراء، كما يجب أن تكون الألبان والأجبان قليلة الدسم إن أردت تخفيض الوزن. وتسمى هذه المواد saturated fats أي دهون مشبعة تساهم في ارتفاع الكوليسترول في الدم وهو ما يجب تجنبه، وعلى الرغم من كل هذا من الأفضل استشارة طبيبكم المختص.

هناك من لا يقدر وجبة السحور، ومن ثم يهملها.. هل من نصيحة محددة أو توصية؟

وجبة السحور التي يتجنبها معظم الأشخاص رغم أهميتها للصائم فهي تمنحه الطاقة التي يحتاجها الجسم خلال النهار، وبالتالي يجب أن تتضمن النشويات الكاملة مثل: خبز القمح، الأرز الأسمر، المعكرونة السمراء، لأن القمح الكامل يوفر الألياف التي تساعدنا على الإحساس بالشبع لفترة أطول. بينما تناول الخبز الأبيض يساعد على الإحساس بالجوع. فخلال وجبة السحور يجب تناول نوع من البروتينات مع النشويات تلك مثل: الجبن وشرائح الديك الرومي قليلة الدسم. أما الأشياء التي يجب تجنبها خلال السحور فهي: الملح، الفلفل الحار والمشروبات التي تحتوي على الكافيين لأنها تسبب العطش.

 

نصائح عامة

 

01

ينصح بالإفطار أولاً بتناول البلح والشوربة لتهيئة المعدة لعملية الامتصاص ولاجتناب عمليات عسر الهضم

02

يجب على الصائم مراعاة أن تكون السوائل من دون سكر لتجنب العطش في اليوم الثاني

04

على مريض السكري أن يقسم كمية الطعام إلى 4 أجزاء، الإفطار، الســـحور ووجبتين خفيفتين بينهما

 

صحة عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الطعام المتوازن خلال رمضان يعزز الوقاية من الأمراض الطعام المتوازن خلال رمضان يعزز الوقاية من الأمراض



أخبار ذات صلة

GMT 03:54 2019 الثلاثاء ,07 أيار / مايو

مضاد حيوي وفيتامين «سي» يعالجان السرطان
العرب اليوم - مضاد حيوي وفيتامين «سي» يعالجان السرطان

GMT 03:51 2019 الثلاثاء ,07 أيار / مايو

الكركم يخفّف آلام المفاصل والعضلات
العرب اليوم - الكركم يخفّف آلام المفاصل والعضلات

GMT 03:37 2019 الثلاثاء ,07 أيار / مايو

إنجاز يبشر بنهاية انتشار الايدز
العرب اليوم - إنجاز يبشر بنهاية انتشار الايدز

GMT 03:34 2019 الثلاثاء ,07 أيار / مايو

التوازن وعدم الإفراط يجنبان المخاطر الصحية
العرب اليوم - التوازن وعدم الإفراط يجنبان المخاطر الصحية

GMT 02:31 2019 الثلاثاء ,07 أيار / مايو

رمضان فرصة لتخفيف الوزن والحفاظ على الجسم
العرب اليوم - رمضان فرصة لتخفيف الوزن والحفاظ على الجسم

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الطعام المتوازن خلال رمضان يعزز الوقاية من الأمراض الطعام المتوازن خلال رمضان يعزز الوقاية من الأمراض



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أكملت إطلالتها بحمل حقيبة سوداء

ليدي غاغا ترتدي ملابس جريئة في حفل عشاء

نيويورك - مادلين سعاده

رفعت ليدي غاغا من رهان الموضة لحفل الميت غالا قبل بدأه بليلة واحدة، حيث ارتدت فستانًا ضخمًا قصير بطبقات واسع به كشكات في حفل عشاء ما قبل الميت غالا، حيث حضرت مساء أمس الأحد، العشاء الذي تقيمه آنا وينتر، محررة مجلة فوغ الولايات المتحدة ومستضيفة الحدث، في نيويورك. وحصلت غاغا على منصب الرئيس المساعد لوينتور هذا العام، وخلال العشاء ارتدت فستانًا سواريه باللون الأبيض والأسود بخطوط عريضة، وبحجم كبير من دار أزياء مارك جاكوبس، موضحة الطريقة التي سيبدو عليها موضوع هذا العام، والذي يتضمن الخروج عن ما هو طبيعي والابتعاد عن الأصالة والتقاليد. وأكملت غاغا إطلالتها بحمل شنطة صغيرة جدًا باللون الأسود من ديلفاكوس، وبوتا من بليزار، وقبعة من فيليب تريساي باللون الأسود. اقرأ أيضا: عطور "مارك جاكوبس" لقبلة برائحة الفواكه ونشرت صورتها ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:42 2019 الثلاثاء ,07 أيار / مايو

كاتي بيري تتألّق في فستان قصير مُلوّن وباروكة شقراء
العرب اليوم - كاتي بيري تتألّق في فستان قصير مُلوّن وباروكة شقراء

GMT 02:30 2019 الثلاثاء ,07 أيار / مايو

إليك أجمل وأكبرالمدن السياحية الرائعة في اليونان
العرب اليوم - إليك أجمل وأكبرالمدن السياحية الرائعة في اليونان

GMT 23:19 2019 الثلاثاء ,07 أيار / مايو

جولة داخل القصر الأيقوني الملحمي في بيفرلي هيلز
العرب اليوم - جولة داخل القصر الأيقوني الملحمي في بيفرلي هيلز

GMT 03:18 2019 الثلاثاء ,07 أيار / مايو

بنيامين نتنياهو يأمر بإبقاء الدبابات وقوات المدفعية حول قطاع غزة
العرب اليوم - بنيامين نتنياهو يأمر بإبقاء الدبابات وقوات المدفعية حول قطاع غزة

GMT 02:51 2019 الثلاثاء ,07 أيار / مايو

برامجُ المقالب في رمضان تُواجِه انتقادات لاذعة من الجمهور
العرب اليوم - برامجُ المقالب في رمضان تُواجِه انتقادات لاذعة من الجمهور

GMT 03:23 2019 الأحد ,05 أيار / مايو

عارضات أزياء "شانيل" يشعلن منصة عرض "كروز" 2020
العرب اليوم - عارضات أزياء "شانيل" يشعلن منصة عرض "كروز" 2020

GMT 23:41 2019 الإثنين ,06 أيار / مايو

جزيرة "وابية" اليونانية وجهة مثالية لقضاء العطلات المميزة
العرب اليوم - جزيرة "وابية" اليونانية وجهة مثالية لقضاء العطلات المميزة

GMT 04:03 2019 الأحد ,05 أيار / مايو

طرق بسيطة لصيانة حديقة المنزل لمن لا يحبون أعمال "البستنة"
العرب اليوم - طرق بسيطة لصيانة حديقة المنزل لمن لا يحبون أعمال "البستنة"

GMT 21:16 2019 الإثنين ,06 أيار / مايو

فنزويلا تتحدَّى أميركا وتُؤكّد على أنّ جيشها قادرٌ على الانتصار عليها
العرب اليوم - فنزويلا تتحدَّى أميركا وتُؤكّد على أنّ جيشها قادرٌ على الانتصار عليها

GMT 04:34 2019 الإثنين ,06 أيار / مايو

"ورلد ميديا" وكيلًا إعلانيًا للقنوات الرائدة في مصر
العرب اليوم - "ورلد ميديا" وكيلًا إعلانيًا للقنوات الرائدة في مصر

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 17:05 2019 الأربعاء ,03 إبريل / نيسان

حالة من الذعر تنتاب اللبنانيين بسبب رسالة على الهواتف المحمولة
العرب اليوم - حالة من الذعر تنتاب اللبنانيين بسبب رسالة على الهواتف المحمولة

GMT 17:27 2019 الأحد ,17 آذار/ مارس

وكالة ناسا تدرس "النجم الغامض" قبل "الاصطدام الكارثي"
العرب اليوم - وكالة ناسا تدرس "النجم الغامض" قبل "الاصطدام الكارثي"

GMT 22:13 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

"ناسا" تعلن عن المشروعات الفائزة لمستعمرات البشر على المريخ
العرب اليوم - "ناسا" تعلن عن المشروعات الفائزة لمستعمرات البشر على المريخ

GMT 14:09 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

تبدأ بالاستمتاع بشؤون صغيرة لم تلحظها في السابق
العرب اليوم - تبدأ بالاستمتاع بشؤون صغيرة لم تلحظها في السابق

GMT 09:04 2017 الأحد ,02 إبريل / نيسان

جرائم "زنا المحارم" تنتشر في المجتمع العراقي وسط تستر على الجناة
العرب اليوم - جرائم "زنا المحارم" تنتشر في المجتمع العراقي وسط تستر على الجناة

GMT 05:37 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

مدينة "جيجل" رحلة تجمع بين سحر الطبيعة والآثار شرق الجزائر
العرب اليوم - مدينة "جيجل" رحلة تجمع بين سحر الطبيعة والآثار شرق الجزائر

GMT 11:53 2014 الجمعة ,18 تموز / يوليو

واحات "غوفي" في بسكرة الجزائريّة تمتلك طبيعة ساحرة
العرب اليوم - واحات "غوفي" في بسكرة الجزائريّة تمتلك طبيعة ساحرة

GMT 06:00 2017 الأحد ,21 أيار / مايو

استعراض لأهم مميزات وعيوب سيارة ألفا روميو جيوليتا
العرب اليوم - استعراض لأهم مميزات وعيوب سيارة ألفا روميو جيوليتا

GMT 02:21 2016 الأحد ,18 كانون الأول / ديسمبر

لحاظ الغزالي حفيدة انخ يدونا تعدّ أول عالمة عراقية بدرجة بروفسور
العرب اليوم - لحاظ الغزالي حفيدة انخ يدونا تعدّ أول عالمة عراقية بدرجة بروفسور

GMT 01:44 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيو

الأمير خالد الفيصل يعايد الوطن بقصيدة "هات يمناك"
العرب اليوم - الأمير خالد الفيصل يعايد الوطن بقصيدة "هات يمناك"

GMT 02:45 2018 الأربعاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

تعرف على موعد الكشف عن "فورد اكسبلورر 2020" الجديدة كليًا
العرب اليوم - تعرف على موعد الكشف عن "فورد اكسبلورر 2020" الجديدة كليًا

GMT 23:06 2014 الأحد ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

طبيب نفسي يؤكّد أنّ مرض "السرقة" مرتبط بالأعصاب
العرب اليوم - طبيب نفسي يؤكّد أنّ مرض "السرقة" مرتبط بالأعصاب

GMT 20:27 2015 الإثنين ,04 أيار / مايو

الأحجار تزين أحذية السهرات الصيفية لموسم 2015 وتزيد أناقتها
العرب اليوم - الأحجار تزين أحذية السهرات الصيفية لموسم 2015 وتزيد أناقتها

GMT 23:42 2015 الثلاثاء ,04 آب / أغسطس

أسواق أسماك الشرقية تستقبل باكورة صيد "الروبيان" في موسمه الجديد
العرب اليوم - أسواق أسماك الشرقية تستقبل باكورة صيد "الروبيان" في موسمه الجديد

GMT 02:06 2016 الجمعة ,03 حزيران / يونيو

سميرة شاهبندر المرأة التي بكى صدام حسين أمامها
العرب اليوم - سميرة شاهبندر المرأة التي بكى صدام حسين أمامها

GMT 20:12 2017 الجمعة ,18 آب / أغسطس

مفتي سورية يهدي إلهام شاهين نسخة من القرآن الكريم
العرب اليوم - مفتي سورية يهدي إلهام شاهين نسخة من القرآن الكريم

GMT 06:41 2018 الخميس ,08 آذار/ مارس

"النمرود" الصياد أم الملك الطاغي الجبار الذي يخشاه الجميع
العرب اليوم - "النمرود" الصياد أم الملك الطاغي الجبار الذي يخشاه الجميع

GMT 11:24 2017 الإثنين ,11 كانون الأول / ديسمبر

جولة بين أهم المتاجر في لندن لتذوق ألذ أنواع الشوكولاتة الساخنة والقهوة
العرب اليوم - جولة بين أهم المتاجر في لندن لتذوق ألذ أنواع الشوكولاتة الساخنة والقهوة

GMT 17:50 2017 الجمعة ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

"الشابندر" ذاكرة العراق الثقافية تتجسد في "مقهى" مرّ قرن على افتتاحه
العرب اليوم - "الشابندر" ذاكرة العراق الثقافية تتجسد في "مقهى" مرّ قرن على افتتاحه

GMT 15:43 2016 الإثنين ,08 آب / أغسطس

ولادة 50 نمر سيبيري في أكبر حديقة نمور في العالم في الصين
العرب اليوم - ولادة 50 نمر سيبيري في أكبر حديقة نمور في العالم في الصين

GMT 04:17 2015 الأربعاء ,04 شباط / فبراير

قطع نقدية حقيقية في نسخ جديدة من لعبة "مونوبولي"
العرب اليوم - قطع نقدية حقيقية في نسخ جديدة من لعبة "مونوبولي"

GMT 01:15 2017 الأربعاء ,14 حزيران / يونيو

حورية فرغلي تؤكد أن نجاح "الحالة ج" أسعدها
العرب اليوم - حورية فرغلي تؤكد أن نجاح "الحالة ج" أسعدها

GMT 13:40 2015 الخميس ,24 أيلول / سبتمبر

الأصفر لمسة الأناقة والجمالية التي دخلت ديكور الحمام لشتاء 2016
العرب اليوم - الأصفر لمسة الأناقة والجمالية التي دخلت ديكور الحمام لشتاء 2016

GMT 21:13 2016 الجمعة ,26 شباط / فبراير

بواتينغ يعلن زفافه على ميليسا ساتا حزيران المقبل
العرب اليوم - بواتينغ يعلن زفافه على ميليسا ساتا حزيران المقبل

GMT 12:49 2019 الخميس ,31 كانون الثاني / يناير

منى فاروق تورط محمد رمضان وحماقي في السمعة السيئة بعد حديثها عنهما
العرب اليوم - منى فاروق تورط محمد رمضان وحماقي في السمعة السيئة بعد حديثها عنهما

GMT 22:46 2018 الإثنين ,10 كانون الأول / ديسمبر

آبل تعلن عن قائمة أفضل "التطبيقات" على متجرها لعام 2018
العرب اليوم - آبل تعلن عن قائمة أفضل "التطبيقات" على متجرها لعام 2018

GMT 06:50 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيو

"أكسسوار الأنف"موضة جديدة وجريئة في صيف 2018
العرب اليوم - "أكسسوار الأنف"موضة جديدة وجريئة في صيف 2018

GMT 23:36 2018 الخميس ,17 أيار / مايو

رامز جلال يتلقى "علقة ساخنة" من ياسمين صبري ومكياجها يضعها في مأزق
العرب اليوم - رامز جلال يتلقى "علقة ساخنة" من ياسمين صبري ومكياجها يضعها في مأزق
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab