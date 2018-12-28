فوائد الخروب لمعالجة القولون العصبي

الخروب شجرة مثمرة من الفصيلة القرنية وثمارها قرون بنية سوداء مفلطحة ومدببة الطرفين.

تقول الدكتورة سهام صلاح الدين الهوارى أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، الخروب شجرة كبيرة الحجم وتظهر فى الخريف ويحتوى الخروب على مواد سكرية مثل سكر المانوز والجلاكتوز على صورة صمغ حلو المذاق يعرف باسم تراجاسول وبعض الأملاح المعدنية ويحضر من الخروب شراب يشبه العسل الأسود ويفيد فى علاج الإسهال عند الأطفال وفى علاج الدوسنتاريا ويحضر مشروب الخروب بنقع الثمار فى الماء وله فوائد كثيرة، حيث إنه ينشط إفراز المرارة ويهدى من الحركة الزائدة من الأمعاء فيعالج القولون العصبى ويقلل من فقد السوائل التى تصاحب حالات الإسهال والتى تؤدى إلى فقد الأملاح والجفاف.

ويعتبر شراب الخروب البارد مرطب فى الصيف ومجدد للنشاط ومقوى للمعدة ومدر للبول وننصح بتناوله بعد وجبة الإفطار فى شهر رمضان كمشروب من المشروبات الطبيعية.