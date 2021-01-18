فاوتشي يؤكد أن هدف بايدن تطعيم 100 مليون نسمة خلال 100 يوم قابل للتطبيق

اعتبر كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أن الهدف الذي حدده الرئيس الأميركي الجديد لتطعيم 100 مليون نسمة خلال الأيام المئة الأولى من ولايته، قابل للتطبيق.وأفاد أنطوني فاوتشي الذي سيحتفظ بمنصبه كبير مستشاري الرئاسة لمواجهة كورونا بأن "الأمر قابل للتطبيق تماما.. لا شك على الإطلاق.. يمكننا تحقيق ذلك". ووتيرة التلقيح في الولايات المتحدة تتعرض لانتقادات لبطئها، رغم تطوير لقاحين واختبارهما والموافقة عليهما من قبل السلطات الصحية في فترة زمنية قياسية.وبحسب الوكالة الفدرالية للصحة العامة في الولايات المتحدة، تم تسليم 31.1 مليون جرعة من اللقاح واستخدم أقل من 40% منها (12.2 مليون). وحذرت بعض الولايات منها نيويورك من أنها قد تواجه نقصا في الجرعات الأسبوع المقبل لعدم تسلم كميات كافية منها بتنسيق من الحكومة الفدرالية، بعد تسريع وتيرة حملتها للتلقيح.