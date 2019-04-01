الفنانة حنان شوقي تعلن وفاة شقيقها الأكبر

نشرت الفنانة حنان شوقي عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، صورة تجمعها بشقيقها الأكبر، لتعلن رحيله بها.

وكتبت حنان: "البقاء لله إنا لله وإنا اليه راجعون، انتقل إلى رحمه الله تعالي أخويا الكبير عبد العظيم، اللهم اجعله في الفردوس الاعلى مع الصديقين والشهداء الأبرار".

وتوفي الشقيق الأكبر للفنانة حنان شوقي، مساء اليوم، بعد صراع مع المرض،ويذكر أن شقيق حنان شوقي احتجز داخل غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات قبل أن يرحل مساء اليوم.