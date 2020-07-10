عمرو دياب ينعي الفنان محمود رضا

نعى الهضبة عمرو دياب وفاة الفنان الكبير محمود رضا عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.وكتب عمرو دياب عبر حسابه بـ«تويتر»: «خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير محمود رضا، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان».ومن المعروف أن عمرو دياب كان متزوجا من شيرين رضا ابنة الراحل محمود رضا وأنجب منها نور دياب، ويعد الراحل واحدا من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات.