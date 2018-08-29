

سخر الفنان محمد هنيدى، من نصيحة وجهها السفير البريطانى بمصر، لمديرة المركز الثقافى البريطانى الجديدة فى مصر.

ووجه السفير نصائحة لمديرة المركز الثقافى البريطانى التى تولت مسؤوليتها مؤخراً بقوله :" اتعلمي من المصريين نفسهم شوية وهتعرفي ان احسنت —> عفارم، فنجال شاي —> كباية شاي ياسطى، موافقة —> فل عليك".

هنيدى شارك فى الحوار، وعلق على ما كتبه السفير قائلاً :"عفارم دى اتلغت من أيام الإنجليز".