عمرو سعد يروى قصة بكاء مايك تايسون بسبب القرآن

روى الفنان عمرو سعد، موقفا مثيرا حدث مع مايك تايسون البطل العالمى فى الملاكمة فى آخر يوم تصوير ضمن أحداث فيلم "حملة فرعون"، والذى يقدمه الاثنان.

وكتب سعد، قائلا:" كان شخص طيب وأسعدني وجوده في مصر ومعانا في الفيلم وفي اخر يوم له في التصوير معرفش ليه قررت اخلع سلسلة الفيلم دي وأهديها له، ولما قولت له دي مكتوب عليها قرآن كان رد فعل مدهش لأنه دمع وأتأثر وكان في منتهي السعادة.. وبقية الحكاية هاحكليها بعدين".

ويصور عمرو سعد أيضاً مسلسل "بركة" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل، والعمل بطولة عمرو سعد، هالة صدقى، إسلام جمال، وكمال أبو رية، وعمر زهران، وهنادى مهنى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وفتوح أحمد، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، ورامى غيط، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج طارق رفعت.