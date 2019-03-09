يستأنف المخرج طارق رفعت تصوير مسلسل "بركة" أواخر شهر مارس الجارى، وبعد صور الأيام الماضية فى مواقع التصوير المخصصة للديكور الاساسى، كذلك صور عدة مشاهد خارجية أخرهم فى إحدى المستشفيات، حيث توقف التصوير لإنشغال نجم العمل عمرو سعد بتصوير فيلمه "حملة فرعون" حاليا، ومن المقرر طرحه فى درو العرض السينمائى فى عيد الفطر المقبل، من إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف كريم حسن بشير.



مسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد، هالة صدقى، إسلام جمال، وكمال أبو رية، وعمر زهران، وهنادى مهنى، ومصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وفتوح أحمد، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، ورامى غيط، والعمل من إنتاج سينرجي وتأليف محمد الشواف وإخراج طارق رفعت.