الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تكشف حقيقة زواجها

نفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا بشأن زواجها من مدير أعمالها محمد وزيري، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

وغرّدت هيفاء "الزواج خبر سعيد.. واحترامي لجمهوري لا يسمح أن اخبئ هكذا حدث! ولكن و من الآن وحتى يحصل ذلك أعلن اني لم أتزوج بمعنى اني لست متزوجة يعني ما تجوزت يعني منٌي مجوزة انفهمت ولا بعد؟، اطلب من مروٌجي هذا الخبر ان يتوقفوا عن ذلك واحترموا لمرة واحدة خصوصية الآخرين ".

جدير بالذكر أن شائعة ارتباط هيفاء وهبي ومدير أعمالها بدأت في الانتشار منذ فترة طويلة، ومؤخرًا تجددت بالإشارة إلى زواجهما بالفعل.