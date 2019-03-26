جاستن بيبر يعتزل الغناء لفترة مؤقتة

أعلن المطرب الكندي الشهير "جاستن بيبر" اعتزاله الغناء لفترة مؤقتة، لعلاج بعض الأمور المتعلقة بصحته النفسية والذهنية.

وقال بيبر: "قمت بجولات موسيقية عديدة طوال فترة المراهقة، ويبدو أنكم لاحظتم أننى كنت غير سعيد ومستاءً خلال الجولة الأخيرة. أنا لا أستحق هذا وكذلك أنتم لا تستحقونه أيضا، أنتم تدفعون المال للحصول على أداء ممتع ومشرق".