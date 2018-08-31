سيلينا جوميز بأفضل حال بعد انفصالها عن جاستن بيبر

عودة وانفصال، عودة وانفصال، هكذا كانت حياة نجمة هوليوود المطربة سيلينا جوميز مع صديقها السابق المطرب العالمى جاستين بيبر، وبعد انفصال دام عدة شهور تعرضت سيلينا إلى عملية زراعة كلى الأمر الذى جعل جاستين بيبر يتعاطف معها وعاد إليها مرة أخرى.

وسرعان ما انفصلا الاثنين ولم يمر بضعة أشهر وأعلن المطرب العالمى خبر خطوبته من عارضة الأزياء هايلى بالدوين، وظلت سيلينا جوميز تبتعد عن أى تعليق عن الأمر.

صرح مصدر مقرب من الفنانة لمجلة lifeandstyleأن المطربة تعيش الآن أجمل أيام حياتها، حيث إن حالة عدم الاستقرار التى عانتها مع جاستين سببت لها اضطرابات عصبية، ولكن عند الإفصاح عن خطوبته، قررت سيلينا ترك لوس أنجلوس وأى مكان يمكن أن يذكرها بجاستين وارتبطت بأصدقاء أكثر قرابة إلى قلبها وتحاول أن تعيش فترة شبابية خالية من أى إضطرابات.