سيلينا جوميز بأفضل حال بعد انفصالها عن جاستن بيبر

عودة وانفصال، عودة وانفصال، هكذا كانت حياة نجمة هوليوود المطربة سيلينا جوميز مع صديقها السابق المطرب العالمى جاستين بيبر، وبعد انفصال دام عدة شهور تعرضت سيلينا إلى عملية زراعة كلى الأمر الذى جعل جاستين بيبر يتعاطف معها وعاد إليها مرة أخرى.
وسرعان ما انفصلا الاثنين ولم يمر بضعة أشهر وأعلن المطرب العالمى خبر خطوبته من عارضة الأزياء هايلى بالدوين، وظلت سيلينا جوميز تبتعد عن أى تعليق عن الأمر.
صرح مصدر مقرب من الفنانة لمجلة lifeandstyleأن المطربة تعيش الآن أجمل أيام حياتها، حيث إن حالة عدم الاستقرار التى عانتها مع جاستين سببت لها اضطرابات عصبية، ولكن عند الإفصاح عن خطوبته، قررت سيلينا ترك لوس أنجلوس وأى مكان يمكن أن يذكرها بجاستين وارتبطت بأصدقاء أكثر قرابة إلى قلبها وتحاول أن تعيش فترة شبابية خالية من أى إضطرابات.
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تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
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