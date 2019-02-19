محمد رمضان يعلن موعد طرح الكنز 2

نشر النجم محمد رمضان، البوستر الدعائي لفيلمه الجديد "الكنز" الجزء الثانى، عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، ليعلن عن قرب طرحه بدور العرض السينمائي، وعلق عليها قائلا: "قريبا".

يذكر أن" الكنز 2" يواصل ما انتهى إليه الجزء اﻷول في حكايات حتشبسوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب والعمل قصة وإخراج شريف عرفة وسيناريو وحوار عبدالرحيم كمال والبطولة لمحمد رمضان ومحمد سعد وهند صبري وأمينة خليل وروبي وأحمد رزق.

على صعيد آخر يواصل محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد "زلزال" المقرر أن ينافس به خلال الماراثون الدرامى الرمضانى المقبل.