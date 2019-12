وفاة المطربة العالمية ماري فريدريكسون بعد صراع مع المرض

توفت نجمة الموسيقى العالمية، أمس، المغنية ماري فريدريكسون عن عمر يناهز 61 عاما.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فقد توفت بعد معركة مع مرض سرطان الدماغ التي أصيبت به في عام 2002، واشتهرت ماري بغناء العديد من الأغاني الشهيرة مثل: "It Must Have Been Love" و "Listen to Your Heart"، خلال عملها مع الفرقة السويدية روكسيت.

وأعلنت عائلتها خير وفاتها اليوم، وكتبوا: "إنه بحزن شديد نعلن أن أحد أكبر الفنانين وأكثرهم حبا قد رحل".

وكانت قد أسست ماري فرقة روكسيت في عام 1986 وتغني فيها مع بير جيسل، وحقق الثنائي نجاحًا دوليًا في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي، وقدما العديد من الألبومات الناجحة والأغاني الفردية.

وكانت قد سجلت أول أغنية فردية لها بعد شفائها من سرطان الدماغ في السويد في عام 2009، ثم ذهبت في جولة حول العالم في عام 2010، وكانت ماري متزوجة من ميخائيل بوليوس، ولديها ابن يدعى إينير جوزيفين (26 عاما)، وابنتها أوسكار (23 عاما).