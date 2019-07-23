بدأ الفنان الشاب إسلام جمال، تصوير أول مشاهده فى المسلسل الجديد "بلا دليل" اليوم الثلاثاء، وشارك إسلام جمهوره بصور من تصوير أول يوم عبر حسابه على "انستجرام"، وكتب على الصور قائلا:" أول يوم تصوير مسلسل بلا دليل الله كريم "، ومسلسل "بلا دليل" من بطولة درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر واسلام جمال وعمرالشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي.

يشار إلى أن آخر أعمال إسلام جمال كان مسلسلي "كلبش 3" مع النجم أمير كرارة، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى، ومسلسل "حكايتى" بطولة ياسمين صبرى، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى .