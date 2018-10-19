وفاة الفنان السوري توفيق العشا صباح اليوم الجمعة 19 تشرين الأول أكتوبر
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وفاة الفنان السوري توفيق العشا صباح اليوم الجمعة 19 تشرين الأول / أكتوبر

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العرب اليوم - وفاة الفنان السوري توفيق العشا صباح اليوم الجمعة 19 تشرين الأول / أكتوبر

الفنان السوري توفيق العشا
دمشق- العرب اليوم

وفاة الفنان السوري توفيق العشا صباح اليوم الجمعة 19 تشرين الأول / أكتوبر في مستشفى الأسد الجامعي في دمشق عن عمر ناهز السبعين عامًا بعد صراع مع المرض

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وفاة الفنان السوري توفيق العشا صباح اليوم الجمعة 19 تشرين الأول أكتوبر وفاة الفنان السوري توفيق العشا صباح اليوم الجمعة 19 تشرين الأول أكتوبر



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وفاة الفنان السوري توفيق العشا صباح اليوم الجمعة 19 تشرين الأول أكتوبر وفاة الفنان السوري توفيق العشا صباح اليوم الجمعة 19 تشرين الأول أكتوبر



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