إليسا تقصف جبهة نوال الزغبي على تويتر

بدو أن الأزمة بين الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ومواطنتها إليسا لم تنته بعد، وذلك بعدما قامت إليسا بإعادة نشر تغريدة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر تقصف فيها جبهة النجمة الذهبية.

وتقول التغريدة: "هذا كله وماشفنا لا اليسا ولا مدير أعمالها ولا اخوها ولا اَي حد تشتغل معو يحط الأغاني 24 ساعة على مواقع التواصل للدعاية وماطلعت تقول ارقصوا عليها وانا انشر فيديوهات ولا مرة حطت بالستوري على إنستجرام الناس وهي تسمع الاغاني ولاشفنا صحفيين طبلوا لها مسبقًا ان البومها راح يكسر الأرض".

واعتبر جمهور نوال الزغبي ان ملكة الاحساس تقصد بهذه التغريدة نجمتهم، لأن شقيقها ومدير أعمالها مارسيل الزغبي يقوم بنشر أغنيات شقيقته فيما تتفاعل نوال الزغبي بشكل كبير مع متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بنشر مقاطع من ألبومها الجديد كده باي.

وتساءل البعض عبر تويتر هل ستتدخل شركة روتانا من أجل حل هذا الخلاف بين النجمتين اللبنانيتين الذي وصل لذروته، خاصة ان نوال انضمت حديثا للشركة السعودية.

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